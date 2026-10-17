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प्यार की निशानी

Şhahnawaz Pahat

Şhahnawaz Pahat

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सुनो दुनिया वालों ये मेरी कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल जब टूटा हँसी दुनिया दीवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुरा के जब वो कह गया कसम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख्म जो दिये हैं प्यार की निशानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना दिया है उसने मेरे प्यार को तमाशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुस्वा उनकी गलियों में हुई है जवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़हर जफ़ा का मुद्दत से पी रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोते हुए कटी है मेरी ज़िंदगानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंसते हुए ज़ख्मों को देख के ज़माना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर गले मिल रहीं हैं वो यादें पुरानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने से पहले तेरी याद आती है हर शब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवफ़ाई है नींद की या तेरी मेहरबानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता है आसमां भी फुरकत ए यार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता है मेरे ख्यालों की तर्जुमानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कोई अपना जहाँ में शाहिद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसा ले नई प्यार की बस्ती अनजानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अश्क़ फ़तेहपुरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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29 मिनट पहले

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