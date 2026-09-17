चल हट झूठी तू बेवफा ब्यूटी

तेरी यादां मेरे दिल दा करार सोणीये

मैनू चाहिदा ए बस तेरा प्यार सोणीये



मुझे इश्क़ में ना कर बदनाम लड़की

तेरी आंखों से पिला मैनू जाम लड़की

मुझे दिल में बिठा, ज़रा सीने से लगा

तेरी चाहत में हुआ परेशान लड़की



तू आ तो सही नज़र मिला तो सही

तेरे लिए लगाऊँ चांद पे दरबार सोणीये



मैनू चाहिदा ए बस तेरा प्यार सोणीये



चल हट झूठी तू बेवफा ब्यूटी

तेरा रूप देख के दिल मारे सीटी

मैं हूँ कॉलेज दा बंदा

बस यही मेरा धंधा

मुझे प्यार तो कर ओह माय स्वीटी



तेरे गाल पे तिल धड़काए मेरा दिल

मेरे लई कुछ सोच विचार सोणीये

तेरी यादां मेरे दिल दा करार सोणीये

मैनू चाहिदा ए बस तेरा प्यार सोणीये

-अश्क़ फतेहपुरी



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एक घंटा पहले