आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mashaal jalne do
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मशाल जलने दो!

shafaque rauf

shafaque rauf

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मस्तिष्क में जो फूटता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकुर उसे तुम फूटने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा के अतल सुलगते सागर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य को अब छूटने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे न रहो तुम चौखट पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचों के बंद किवाड़ों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग को बदलना है तुमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग बाहर घर से रखने दो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धधकी है जो अंदर तेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आग प्रबल होने दो,हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे अंदर की उस—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंगारी को मशाल बनने दो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना कि पावस की रिमझिम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरनी का केवल श्रृंगार यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुम तो शेरनी सी निकलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने को सत्य का संधान यहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोकना अगर है तो रोको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंतस के क्रोध-जाल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्तिष्क के कचरे-झाड़ों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के उस भीषण भूचाल को!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बेमौसम ही फूट पड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन नए पत्तों को बढ़ने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नूतन कोंपल की आभा पर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लालिमा का रंग चढ़ने दो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मत बैठो, तुम मत ठहरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ पर अविरल तुम बढ़ने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जग को रौशन कर डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह एक मशाल अब जलने दो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-डॉ शफ़क़ रऊफ
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree