ज़िंदगी खूबसूरत तब बनती है,
जब चेहरे पर मुस्कान रहती है।
कम हो चीज़ें, फिर भी शुक्र हो,
दिल में सुकून और नीयत में नेक़ी हो।
न किसी से जलन, न किसी से गिला,
हर इंसान को मिले प्यार और हौसला।
छोटी-छोटी खुशियों में आनंद ढूँढ़ना,
मुश्किल वक़्त में भी उम्मीद न छोड़ना।
किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाना,
और अपने रब का शुक्र मनाते जाना।
बस इतनी-सी ख़्वाहिश है इस ज़िंदगी से,
दिल साफ़ रहे और रिश्ता अच्छा हो हर किसी से।
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एक घंटा पहले
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