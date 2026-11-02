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इस जन्म में निभा ना सका।

Savitri Swami

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                            कर दिया था पागल उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल को घायल रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देती है धड़कन सुनाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे पैरों की पायल रे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर मेरे जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार उसने सिखाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होकर मेरा हो ना सका वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होना जुदा लिखाया था।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच राह में छोड़ चला वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रही भटकती दर बदर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको अपना बनाने खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना छोड़ी मैने कोई कसर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहूं मैं अपनी जुबां से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गई अदाओं की कायल रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दिया था पागल उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल को घायल रे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटते हैं तारे जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट गए सपने सारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको मनाने जब चली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ गए सब अपने प्यारे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चली थी प्यास बुझाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे हुए समंदर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे उग सकती फसलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजड़ी भूमि बंजर से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रही मांगती मैं दुआएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन भगवन की सायल रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दिया था पागल उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल को घायल रे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म जन्म के वादे झूठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जन्म में निभा ना सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है कोई उसकी भी अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुद को समझा ना सका।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती थी ना कोई शायरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन गई मैं अब शायर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछती हूँ आज उससे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बना वो इतना कायर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ना था पहले छोड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों छोड़ा बीच मझधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत गया वो अपनी खुशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार गई मैं अपना प्यार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मस्त मौज में वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूम रहा बन रॉयल रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दिया था पागल उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल को घायल रे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

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