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कविता (आंतरिक द्वंद्व )

Savitri Swami

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                            एक लहर उठती सी नजर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उठने से पहले ही शांत हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ज्वाला जलती सी नजर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जलने से पहले ही राख हो जाती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लहर सागर की तो नहीं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठने से पहले ही शांत हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ज्वाला अग्नि की तो नहीं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलने से पहले ही राख हो जाए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लहर है अजनबी मन की जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफान की तरह आती है और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों के दरिया से बह जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ज्वाला है बंधन जलाने की जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंपरा की आड़ में राख हो जाती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झरना बहता सा नजर आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बहने से पहले ही जम जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धनुष उभरता सा नजर आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उभरने से पहले ही मिट जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो झरना जल का तो नहीं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहने से पहले ही जम जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो धनुष आकाश का तो नहीं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग उभरने से पहले ही मिट जाए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो झरना है उन आंसुओं का जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावनाओं के वेग से उठता है और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अशांति में जम जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो धनुष है अटूट मेहनत का जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग लाने की आस में बनता है और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थकान की आड़ में मिट जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक उड़ान उड़ती सी नजर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उड़ने से पहले ही गिर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक फसल उगती सी नजर आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पकने से पहले ही काट दी जाती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो उड़ान पक्षी की तो नहीं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ने से पहले ही गिर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फसल बीज की तो नहीं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकने से पहले ही काट दी जाए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो उड़ान है ऊंचे सपनों की जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति की तरह उठती है और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा के अभाव में गिर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फसल है उन कर्मों की जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल की चाहत में पनपती है और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेईमानी की धार से काट दी जाती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सावित्री स्वामी 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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