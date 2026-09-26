काहे की जवानी

कोई उम्र पूछे तो कहते हैं अभी तो है रवानी

सुबह उठे तो कमर दुखे काहे की जवानी



रात को चार बजे तक reels में जागे

सुबह अलार्म में बजती शीला की जवानी



रात को कसम खाई कल से पढ़ेंगे

सुबह किताब खोली तो नींद आई सुहानी



जिम गए पहले दिन शीशे में डोले मारे

दूसरे दिन से चलना मुश्किल याद आ गई नानी



इश्क़ में इतने शरीफ की message तक न भेजे

तीन घंटे typing करके लिख पाए Hi क्या हाल है सोनाली



डेट पे गये साहब बनकर जेब में थी 20 की पुरानी

एक खाई एक फेक दी कचौड़ी और हम पीते रहे पानी



बालों में जेल लगाया perfume भी खूब मारा

वो बोली भैया side दीजिए खत्म हुई कहानी



नौकरी की तलाश में जूते घिस गए

Interview में पूछा experience है बोले यही तो है परेशानी



अब क्या बताए तुमको की जवानी बड़ी व्यस्त है

कभी इश्क़ कभी पढ़ाई कभी नौकरी की निगरानी



सौरव ये कैसी उम्र है न चैन है न आराम

सब कुछ तो झेल रहे हैं भाई फिर काहे की जवानी





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एक घंटा पहले