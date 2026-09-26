आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kahe ki jawani
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

काहे की जवानी

Saurav Rhythm

Saurav Rhythm

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कोई उम्र पूछे तो कहते हैं अभी तो है रवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह उठे तो कमर दुखे काहे की जवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात को चार बजे तक reels में जागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह अलार्म में बजती शीला की जवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात को कसम खाई कल से पढ़ेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह किताब खोली तो नींद आई सुहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम गए पहले दिन शीशे में डोले मारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे दिन से चलना मुश्किल याद आ गई नानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ में इतने शरीफ की message तक न भेजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन घंटे typing करके लिख पाए Hi क्या हाल है सोनाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डेट पे गये साहब बनकर जेब में थी 20 की पुरानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खाई एक फेक दी कचौड़ी और हम पीते रहे पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालों में जेल लगाया perfume भी खूब मारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बोली भैया side दीजिए खत्म हुई कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी की तलाश में जूते घिस गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Interview में पूछा experience है बोले यही तो है परेशानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब क्या बताए तुमको की जवानी बड़ी व्यस्त है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इश्क़ कभी पढ़ाई कभी नौकरी की निगरानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौरव ये कैसी उम्र है न चैन है न आराम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ तो झेल रहे हैं भाई फिर काहे की जवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree