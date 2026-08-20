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बारिश मैं और ये हजारीबाग

Saurav Rhythm

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                            बारिश मैं और ये हजारीबाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो आज फिर निकले साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साइकिल मेरी खाली सड़के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी भीगी हर एक राह
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील किनारे बादल ठहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैनरी हिल पर धुंध है आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ो से टप टप गिरती बूंदें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी में घुलती सोंधी बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश मैं और ये हजारीबाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी मिलते हैं यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुसुर फुसुर बातें करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते हैं हम दिल की बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी गलियां चाय की भाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर लगे कुछ और ही आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील किनारे लहरें बोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कहां जाने की जल्दी है यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश मैं और ये हजारीबाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको किसकी पड़ी है आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बरसे तो मैं भीगूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निकलू तो वो बरसे आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े भीगे कॉपी भीगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीग जाए सौरव (100₹v) आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूंदो से जब शहर हो धुँधला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को खीचे बार बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश मैं और ये हजारीबाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना सा है अपना राज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर नहीं लगता ये मुझको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है जैसे कोई अपना घर बार
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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