जीवन जीना कला है।

जीवन जीना कला है



जीवन की राहों में काँटे मिलेंगे,

कभी धूप मिलेगी, कभी बादल घिरेंगे।

हर मोड़ पर हँसकर बढ़ते चलो,

गिरकर भी फिर से सँभलते चलो।



जो बीत गया, उसको जाने दो,

बीती बातों पर आँसू न बहने दो।

कल की चिंता में आज न खोओ,

जो पल मिला है, उसको संजोओ।



सुख आए तो थोड़ा मुस्काना,

दुख आए तो हिम्मत न हारना।

हार मिले तो सीख बनाना,

जीत मिले तो विनम्र रहना।



छोटी खुशियों को दिल में बसाओ,

अपनों के संग हँसो और हँसाओ।

मन में आशा, आँखों में सपने,

इनसे ही तो सजते हैं अपने।



राह कठिन हो, फिर भी मुस्काते चलो,

हर मुश्किल को हँसकर हराते चलो।

जो मिला है, उसे दिल से सजाते चलो,

जीवन है अनमोल—इसे जीते चलो।

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1 hour ago