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पहाड़ की पुकार

Saurabh Joshi

Saurabh Joshi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            गिरिवर की गोद में पलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का पथ प्रशस्त किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन परिश्रम से घाटी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने जीवन व्यतीत किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत की धार बहाकर जिसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्वार्थ भाव से सेवा की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसुधा की प्यास बुझाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की निर्मल धारा दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेक औषधियाँ उपजाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन का जीवन स्वस्थ किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवल आभा बिखेरकर इसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का अद्भुत श्रृंगार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन पहाड़ों की सुंदरता ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवभूमि को समृद्ध किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुःख को सहकर भी इन्होंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का आँचल पसार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश-विदेशों के लोगों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन इन पहाड़ों ने मोह लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने एक बार इन्हें निहारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपना दिल यहीं दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इसी धरातल पर जन्मे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों इससे ऊब गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर, जमीन और परिवार छोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञात लोक के पथिक हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समय के थपेड़ों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन पहाड़ों का दुःख बढ़ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास की व्याकुल आँधी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनका पावन सीना चीर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख इनको भी होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन इनका भी रोता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी स्वार्थ से रहित होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जन के मन को सुख देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाप को भी छोड़ चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी का घर भी तोड़ चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सुंदर दिन हुआ करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सब एक साथ रहा करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी से लीपे हुए घरों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता की सुगंध हुआ करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईंट-सीमेंट के इन भवनों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने वह कहाँ खो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवदार की शीतल छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफल का रस भूल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धारों के जल की मिठास और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़ियों की कलकल भूल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों पर चढ़-चढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्यालय जाया करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन परिश्रम की भट्टी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा पूरी करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने वे दिन कहाँ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँवों के मीत कहाँ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवभूमि की दशा देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रूह काँप गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास की राह बनाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके पावन तन को कष्ट दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसी की छाती पर हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी भवनों का भार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव-गलियारों को सूना कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने सब कहाँ चले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग-सी इस माटी को छोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर्क की राह की ओर बढ़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पहाड़ ने सुख-साज़ दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं को हमने त्याग दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस माटी ने सम्मान दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी से नाता तोड़ दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी पहाड़ पुकार रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का आँचल पसार रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मिट्टी ने तुम्हें जन्म दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे मत होना दूर कभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरों की चकाचौंध में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अस्तित्व बचाए रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल न जाना अपनी जड़ों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस माटी का मान बढ़ाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह निहारती बूढ़ी आँखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब से राहें तकती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग-दौड़ में थक जाओ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट यहीं फिर आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सौरभ जोशी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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54 मिनट पहले

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