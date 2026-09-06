अपने व्यक्तित्व को चंदन बनाओ

अपने व्यक्तित्व को चंदन बनाओ

अपने व्यक्तित्व को कुंदन बनाओ

अपने में चुम्बकीय शक्ति लाओ

अपने को सोना चांदी सा तपाओ

अपने में अभी और निखार लाओ

अपने सोच में अभी और विस्तार लाओ

अपने आपको चमकाओ,दमकाओ

अपने को समझाओ,बुझाओ

अपने में और अभी सुधार लाओ

अपने अहंकार को हटाओ

अपने देश को आगे बढ़ाओ

अपने आन बान शान पर मर मिट जाओ

अपने को राम श्याम बनाओ

अपने अंदर और अभी विकास लाओ

अपने अंदर दिव्य प्रकाश फैलाओ

अपने अंदर के आकाश को पास लाओ

अपने रीति रिवाज को भूल मत जाओ।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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29 मिनट पहले