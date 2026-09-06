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कृष्ण का विराट रूप

SATYENDRA KUMAR

SATYENDRA KUMAR

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                            हूं मैं गायत्री छंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूं मैं कविता के बंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मार्गशीर्ष, मैं बसंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही कीर्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही अपकीर्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही वाणी,मैं ही स्मृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मेधा, मैं धृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्षमा,मेरी क्षमा की प्रवृत्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समासों में मैं द्वंद्व,अक्षरों में अकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है मुझसे सारा संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं काल का महाकाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अक्षय काल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं धाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं विधाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही आदि और अंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ब्रह्म, मैं वाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं संवाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं राम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं श्याम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गंगा,मैं सिंह,मैं गरुड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तरूण, मैं अरूण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वरूण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं यम राज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कामधेनु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं साम वेद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मन, मैं चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अवचेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शंकर, मैं कुबेर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सुमेरू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वृहस्पति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कार्तिकेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं समंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिमालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पीपल, मैं नारद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कपिल, मैं चित्ररथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ऐरावत, मैं राजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वामन, मैं भास्कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चांद, मैं इंद्र, मैं मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आत्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं परमात्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मगर, मैं तेज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं विजय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निश्चय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वेदव्यास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शुक्राचार्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आचार्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नीति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं राजनीति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ज्ञान, मैं मौन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बीज, मेरा नहीं अंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूं मैं अनंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबमें मेरा तेज है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बिना सब निस्तेज है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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