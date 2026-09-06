खतम हुआ आपस का प्यार

बना रहे आपस का प्यार

तो जीत लिए सारा संसार

खतम हुआ आपस का प्यार

तो गए जीती बाजी हार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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19 मिनट पहले