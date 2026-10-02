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आसमान का वीर — स्मिथ माच्छर

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                            आसमान की अनंत उंचाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ साथी से वार अचानक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खून से लथपथ, होश न खोया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे मंज़र हुआ भयानक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्तीन के सांप से लड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉकपिट का लॉक हटाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मिला सहारा बाहर से तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीदड़ को पंजों से दबाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन घायल था, दर्द बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसला गगन से ऊंचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकड़ों यात्रियों की खातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य उससे ऊँचा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भय दिखा, न कदम रुके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हिम्मत ने हार मानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मित माच्छर ने उस पल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गढ़ी वीरता की कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विमान डगमग डोल रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैचेन हो रहा था तन-मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पायलट के साहस ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचा लिए कितने जीवन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में थी विमान की डोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन में था अब दृढ़ विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपदा से लड़ते हुए उन्होंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखा सुरक्षित सबका श्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया ये सारी गर्व करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की धन्य धन्य धरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मित माच्छर के साहस से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरंगे का मान बढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर वही जो संकट में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य से न हट जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दर्द को भूलकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के प्राण बचाए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मंच से एक सलाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस साहस के नाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मित! आपके हौसले को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा शत-शत प्रणाम हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत के हर मानुष को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मिथ पर अभिमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया ने भी मान लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये धरती क्यों महान है …
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये धरती क्यों महान है …
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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