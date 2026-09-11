समता के महानायक

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Satish Borkar

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                            मैत्री करुणा शील प्रज्ञा से हमें अवगत कराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्ध ने जग को दुखों से मुक्ति का पथ है दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढाई आखर प्रेम का पढ़, सच्चे पंडित हो गए सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोथी के जंजाल से जग को कबीरा ने बचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट सब का हो भरा और सब का हो खुशहाल जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हो बेगमपुरा रैदास ने जग को सुझाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनखे मनखे इक बरोबर भेद उनमें है नहीं कुछ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा घासी दास ने सन्देश समता का सुनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्या के बिन मति नहीं है, विद्या के बिन गति नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योतिबा के संग सावित्री ने जन जन को पढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी की जाति है इक आदमी का धर्म है इक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंत्र मानवता का नारायण गुरू जी ने बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश अपना राज अपना जल जमीं जंगल है अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति का दीपक जनों के दिल में बिरसा ने जलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिरों में दान मत दो, खर्च शिक्षा पर करो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाडगे बाबा से हम ने, इक सहज उपदेश पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्क की तलवार से पाखंड का सिर काट दे वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेरियार इक क्रांति है प्रति क्रांति को जिसने दबाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के सब शोषितों में आत्म गौरव को जगा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा साहब ने हमें सम्मान से जीना सिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सतीश बोरकर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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