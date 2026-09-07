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उठ, बाँध ले सिर पर साफा अब

संतराम शर्मा 'हिन्दी'

संतराम शर्मा 'हिन्दी'

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                            झांक झांक तूं खुद के अन्दर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख रहे खेती के समन्दर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रे कृषक क्यों मूक भया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर ला वो पीङा की ज्वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धधक रही है मन के अन्दर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख रही है,जल बिन खेती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूं दर्द छुपाता है छाती में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों सहता चुपचाप जुल्म तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय भरी इस पाँती में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न दाता जो दुनिया का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी के लिए मोहताज हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूख रहे हैं चंचल चमन ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ कहां से आगाज़ हुआ है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ, बाँध ले सिर पर साफा अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू फौलादी चट्टान बना ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रो इन सूखे खेतों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू खुद अपनी पहचान बना ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब गरजेगा तेरा यह तेवर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज भी अपना काज बदलेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे भीतर की यह ज्वाला ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोषण का रिवाज बदलेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- संतराम शर्मा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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