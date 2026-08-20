आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Who is a true human being?
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कौन है सच्चा इंसान?

Sarthak Piyush

Sarthak Piyush

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बेजुबान की आँखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निश्छल प्यार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो निभाता है वफादारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर ही संसार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना कहे वो समझ लेता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुख और हर गम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देकर अपनी सच्ची चाहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महका देता हर पल को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सोच रहा हूँ आज बैठकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया का ये मंजर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इंसान के दिल में जागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत का ये खंजर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको दी थी रब ने अक्ल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दी थी ऊँची शान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैवानियत की राह पे चलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों भूल गया इंसान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ वो जीव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जान भी अपनी वार दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ है मानव जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को ही मार दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन से सुंदर दिखने वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से मैला होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो मूक जीव तो देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख में संग रोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा कौन, बुरा है कौन-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो मन का दर्पण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मिले निस्वार्थ प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं सच्चा जीवन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखें हम उन जीवों से भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम और वफा का नाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी धरा पर हर मानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा इंसान कहलाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-: सार्थक पियुष सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree