प्रकृति का स्वच्छंद संसार

सुन्दर रूप इस प्रकृति का आँचल,

जिसका नीला आकाश,

पर्वत जिसका ऊचा मस्तक,

उस पर चाँद-सूरज का ताज।

बिंदियों से सजी धरा यह,

मनमोहक हर आकार,

सार्थक पियुष कहते - यही तो है,

प्रकृति का स्वच्छंद संसार।



नदियों-झरनों से छलकता,

प्रकृति का मधुर मुस्कान,

सतरंगी पुष्प-लताओं ने किया,

इसका सुंदर श्रृंगार।

हर पत्ती, हर कली में,

छिपा है जीवन का सार,

सार्थक पियुष कहते - यही है,

हमारा प्रकृति का संसार।



खेत-खलिहानों में लहलाती,

फसलें देती नव संचार,

मंद-मंद मुस्काती धरती,

देती सबको उपहार।

प्रफुललित जीवन का निश्चल प्यार,

हर कोने में अपार,

सार्थक पियुष कहते - इस प्रकृति को,

मानो अपना यार,

मिट्टी का है, यह हमारा संसार।

-सार्थक पियुष सिंह

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एक घंटा पहले