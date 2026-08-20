आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Struggle and Society
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

संघर्ष और समाज

Sarthak Piyush

Sarthak Piyush

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हर सुबह एक नया सवेरा लाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों की किरणें मन में जगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जीवन की राह कहाँ इतनी आसान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ कदम-कदम पर इम्तिहान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की वो बातें, वो माँ का दुलार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वक्त के साथ बदल गया संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामयाबी ही यहाँ इंसान की पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना समाज की नजरों में सब अनजान हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में बस एक ही डर हर पल रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गली में महिलाओं का चुगली तंत्र चलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी सी भूल पर जो तमाशा बनाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इस समाज की औरतें यही रीति निभाती हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल हुए तो दुनिया गले लगाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना हर छोटी भूल पर उंगली उठाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग क्या कहेंगे, यह डर सताता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सच्चा नायक वही जो आगे बढ़ता जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं सार्थक पियुष, इस दुनिया की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों में मत खोना तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद की नजरों में कभी कम मत होना तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह समाज तो हर मोड़ पर परखेगा तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना है तुम्हें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से लड़कर ही इतिहास बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा कर्मवीर कभी मुश्किलों से नहीं डरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सोच को रौशन और बुलंद रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामयाबी के शिखर पर एक दिन तुम ही चमकना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-: सार्थक पियुष सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree