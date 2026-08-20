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धुंध और ओस का दर्द

Sarthak Piyush

Sarthak Piyush

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            धुंध की चादर में लिपटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खामोश रात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुहासे के सीने में छिपी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई गहरी बात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रोता है बनकर कोहरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मंजर को धुंधलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही वजूद के खोने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मातम मनाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की पहली किरण से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका दम घुट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटने से पहले वह जग को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंधलके में रुलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छू नहीं पाता वो धरती को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हवा में तड़पता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका यह अकेलापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुह को अंदर तक काँपता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी पत्तियों की नोक पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ओस की बूँद रोती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोती जैसी चमक में उसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी ज़िंदगी खोती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात भर रोई है वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बेरहम जहाँ के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सुबह होते ही उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाना है शमां के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभंगुर है जीवन उसका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वो मुस्कुराती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सूरज की तपिश उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदा ही निगल जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुहासे का वो रोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ओस की वो बेबसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों मिलकर रचते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दर्दभरी खामोशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दर्द है उस वजूद का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आकर भी ठहर न सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाह कर भी इस दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना घर बना न सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-: सार्थक पियुष सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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