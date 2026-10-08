ऐसा सौभाग्य है भारतीय कहलाना।

मैं उस धरा पर जन्मा हूँ,

जिसका नाम भारत है।

कई जन्मों का पुण्य भी कम पड़ जाए,

ऐसा सौभाग्य है भारतीय कहलाना।

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एक घंटा पहले