सुरम्यी प्रकृति

फूलों की वादियाँ, चिड़ियों की चहक, कर देती जीवन को मनमोहक ।

नीले-पीले फूलों पर भँवरों का डेरा, हर सवेरा लाता खुशियों का सवेरा।

निष्ठा-सी अडिग खड़ी चट्टानें, छिपाए हैं कितने ही अनजाने अफसाने।

पवन संग लहराती हरी घासें, मन में भर जातीं नई आशाएँ।

पंछी-वृक्षों का मिलाजुला कलरव, सुनाता है वन का सुखी गौरव ।

चाँदनी में नहाया रात का वन, सिखाता है सुकून भरा जीवन।

वृक्षों में दिखती अपार एकता, जो मन में जगा दे नई चेतना।



- संजू स्वामी

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एक घंटा पहले