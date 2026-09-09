सुरम्यी प्रकृति

फूलों की वादियाँ, चिड़ियों की चहक, कर देती जीवन को मनमोहक ।
नीले-पीले फूलों पर भँवरों का डेरा, हर सवेरा लाता खुशियों का सवेरा।
निष्ठा-सी अडिग खड़ी चट्टानें, छिपाए हैं कितने ही अनजाने अफसाने।
पवन संग लहराती हरी घासें, मन में भर जातीं नई आशाएँ।
पंछी-वृक्षों का मिलाजुला कलरव, सुनाता है वन का सुखी गौरव ।
चाँदनी में नहाया रात का वन, सिखाता है सुकून भरा जीवन।
वृक्षों में दिखती अपार एकता, जो मन में जगा दे नई चेतना।
- संजू स्वामी
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एक घंटा पहले
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