आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Engine aur Pilot
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

इंजन और पायलट

Sanjeev Kumar

Sanjeev Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैंने देखे आते-जाते, हज़ारों टन के भारी बोझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारतीय रेल के लोकोमोटिव, जिनको खींच रहे हैं रोज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना बोझ बंधा है पीछे, कि धरती दहले, सिहरे, काँपे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मशीन की जीवटता तोले, ट्रैकटिव इफर्ट की सीमा नापे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाल खींच लेनें को आतुर,लोको इतना जोर लगाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानों सोचे बैठा हो कि प्राण जायें पर वचन ना जाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ग्रेडिअंट ऊँचा- नीचा,कहीं ट्रैक पर तीक्ष्ण मोड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कईं बार तो लगे ऐसा कि हिम्मत साथ रही हो छोड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाजें ऐसी आती हैं, घूँ- घूँ और साँय-साँय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीला हो ट्रैक तो फिर देखो रेलों,चक्कों की चाँय- चाँय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकोमोटिव कैब के अंदर रहता कोई मनुज भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जद्दोजहद इस खींचतान को सहता कोई मनुज भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता है बिल्कुल एक चित्त, कुछ भी कर जानें को तत्पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखता हर पेरामीटर पर गिद्ध दृष्टि, पैनी नजर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बेजोड़ जुगलबंदी, एक मानव और एक मशीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजी हाथ से गई हुई भी, दोनों मिलकर लेंगे छीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक दूजे के पूरक हैं ये, जब दोनों एक सुर में बोलेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ में लाख रुकावट हों, निश्चित राह नई खोलेंगे ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree