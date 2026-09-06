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तू अपना निर्माता है

Sanjay Nirala

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                            तू अपना निर्माता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना निर्माता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना विधाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा बीज बोएगा जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा फल ही पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना निर्माता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना विधाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा कृष्ण से जामवंती ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांब को समझा दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी बात मानेगा वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह उसे दिखला दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हँसे फिर बोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांब! स्वयं को पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम तुम्हारा क्या कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले इसको रे जान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको अपने कर्मों से ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पथ बनाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा बीज बोएगा जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा फल ही पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोर-जबरदस्ती से कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को बदल न पाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान दिया जा सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म स्वयं ही भाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं राह दिखा सकता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलना तुझको होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कर्मों का लेखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही तुझको ढोना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज सुख-दुख का कारण भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझमें ही समाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना निर्माता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना विधाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीम अगर बोएगा कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम कहाँ से आएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटे बोकर राहों में फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल कहाँ से पाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल की खेती करके कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख की फसल न काटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मभूमि में सत्य के बीज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोए वही सुख बाँटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसी करनी वैसी भरनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम यही कहलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा बीज बोएगा जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा फल ही पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण कहें हे सांब सुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को मत भरमाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष किसी के माथे रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से मत बच जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म तुम्हारे हाथ में हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल की चिंता छोड़ तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची राह पकड़कर मानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का तम तोड़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने कर्म सँवार लेता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन उसका मुस्काता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना निर्माता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना विधाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई तेरा भाग्य लिखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई मिटा सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे कर्मों से बढ़कर कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको गढ़ नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहे निराला, पहचान कर्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म ही तेरा सहारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा बीज बोएगा जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा फल ही तुम्हारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना निर्माता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना विधाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों की इस पावन धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव खुद को गढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संजय निराला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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26 मिनट पहले

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