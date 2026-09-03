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निराकार के अंश स्वयं तुम

Sanjay Nirala

Sanjay Nirala

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            गोता लगाओ जलधाम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुएँ में क्यों टर्राते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाँको निज अंतर्मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर क्यों पल गँवाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निराकार के अंश स्वयं तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप में क्यों फँस जाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के इस तन के पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज हस्ती क्यों गँवाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 1
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे! तोड़ भी जग भ्रम को रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ सभी अब लोक-हया रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बनकर तुम सदा शिकारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही शिकार हो जाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आए हो सुख के ही खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों भोग्य स्वयं हो जाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया के इस मोह-जाल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों स्वयं स्वयं को खो जाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोता लगाओ जलधाम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुएँ में क्यों टर्राते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाँको निज अंतर्मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर क्यों पल गँवाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ो ढोंग दिखावा अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौधे कुछ कर्म से उगा लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी इस भू के आँचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली फिर से बसा लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल खिलेंगे जब डालों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ओर महक ही रे होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे कर्मों की सुगंध से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती भी आनंदित होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 3
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन छोड़ोगे यह तन रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूटेगा भी जग का मेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों से न हीक रे होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महकेगा जीवन का रेला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगेंगी पलकें अपनों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराए भी रोते मिलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ से लोचन जल बरसेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल संग संग रो देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरा 4
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख सदा हो तन मरघट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कर्म अमर रह जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी रवानगी की खुशबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदूर सदा फैल जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलाब-सी हो रवानगी रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों में भी मुस्कान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते-जाते इस दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही निराला पहचान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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निराकार के अंश स्वयं तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निराकार में मिल जाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाएगा 'मैं' भी इक दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद में स्वयं समा जाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोता लगाओ जलधाम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुएँ में क्यों टर्राते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर जिसको खोज रहे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं तुम, क्यों भूल जाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संजय निराला
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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