विविध रंग के पंख संजीले

रंग-बिरंगी तितली रानी,

रोज कहाँ से आती हो,

हमें लुभाकर, जी बहलाकर,

चली कहाँ तुम जाती हो ?



फूल-फूल पर, कली-कली पर,

इधर-उधर इठलाती हो ।

समझ न पाता, धुन में ऐंठी

क्या दिनभर तुम गाती हो ?



रंग-बिरंगे पंख दिखाकर,

बच्चों को ललचाती हो ।

हाथ बढ़ाते ज्यों पकड़न को,

तुम फौरन उड़ जाती हो ।



विविध रंग के पंख संजीले,

कहाँ-कहाँ से लाती हो ।

जी चाहे कि पकड़ अभी लूँ,

इतना जी को भाती हो ।।



हमें बताओ तितली रानी,

कौन लोक से आई हो ?

जी करता कि झूम के गाएं,

इतनी खुशियां लाई हो।।



काश ! हमारे भी पर होते,

हम भी साथ तुम्हारे जाते ।

उसी लोक से हम भी रानी,

रंग-बिरंगी खुशियां लाते ।।

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एक घंटा पहले