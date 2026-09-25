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यहीं सो गया तू पढ़कर ।।

Sanjai kumar

Sanjai kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आसमान से धीरे-धीरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरा उड़न खटोला ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर किसी ने हौले से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाजे को खोला ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक परी बिलकुल गुड़िया सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हाथ में लिए छड़ी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर मुस्कान लिए अधरों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वेत वस्त्र में दिखी खड़ी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरी उड़न खटोले से वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई सोते बालक के पास ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेरा हाथ उसके सर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छड़ी घुमाई उसके पास ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी डूब जाता सपनों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद-मंद मुस्काता वह ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ता जाता गगन के पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहती अगड़ित परियां जंह ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक परी ने उसे उठाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांदी के चम्मच से उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे प्यार से खीर खिलाया ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दूजे ने छड़ी हिलाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके कपड़े नये बनाई ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जूते, मोजे, टोपी, स्वेटर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झट से उसने उसे मंगाई ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें पहन वह राजकुमार सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा भाग्य पर इठलाने ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ परियों ने नाच दिखाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ने गाए नए तराने ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वह पहुँचा इंद्रसभा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुंदर सी परी के संग ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लिया इंद्रासन को वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी देवता रह गए दंग ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ जोड़ उसे किया प्रणाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी, काली और सती ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाया उसका खूब गुणगान ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः हिलाया छड़ी परी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों आए धरती पर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोली मम्मी “चल बिस्तर पर”,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं सो गया तू पढ़कर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद खुली, फिर पाया उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को पड़ा हुआ छत पर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न बेचारा लौट चुका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो निराश, कल्पित पथ पर।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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