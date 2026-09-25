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हमीं हिमालय, हमीं हैं सागर,

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            हम अबोध हैं, बच्चे हैं, क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें सताये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कोमल हैं, कच्चे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें कंपाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़े चंचल हैं पर सच्चे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें डराये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें शरारत, पर अच्छे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें रुलाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं कृष्ण हैं, हमीं हैं राम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें रिझाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं लखन हैं, हमीं बलराम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें खिझाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं दुर्वासा हैं, हमीं परशुराम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें चिढ़ाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं तीर्थ और हमीं हैं धाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें मिटाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अडिग और हम निडर हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें बहकाये ये जाड़ा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं अग्नि और हमीं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनकर, क्यों हमें जमाये ये जाड़ा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं पुष्प और हमीं हैं उपवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न हमें महकाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं धरा हैं, हमीं गगन, क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल आजमाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं हिमालय, हमीं हैं सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें नहलाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं देव और हमीं निशाचर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें बहलाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं हैं पंडित, हमीं निरक्षर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें भरमाये ये जाड़ा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमीं धुन और हमीं हैं अक्षर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हमें भुलाये ये जाड़ा ?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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