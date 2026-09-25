हमीं हिमालय, हमीं हैं सागर,

हम अबोध हैं, बच्चे हैं, क्यों

हमें सताये ये जाड़ा ?

हम कोमल हैं, कच्चे हैं,

क्यों हमें कंपाये ये जाड़ा ?

थोड़े चंचल हैं पर सच्चे हैं,

क्यों हमें डराये ये जाड़ा ?

करें शरारत, पर अच्छे हैं,

क्यों हमें रुलाये ये जाड़ा ?



हमीं कृष्ण हैं, हमीं हैं राम,

क्यों हमें रिझाये ये जाड़ा ?

हमीं लखन हैं, हमीं बलराम

क्यों हमें खिझाये ये जाड़ा ?

हमीं दुर्वासा हैं, हमीं परशुराम

क्यों हमें चिढ़ाये ये जाड़ा ?

हमीं तीर्थ और हमीं हैं धाम,

क्यों हमें मिटाये ये जाड़ा ?



हम अडिग और हम निडर हैं,

क्यों हमें बहकाये ये जाड़ा?

हमीं अग्नि और हमीं हैं

दिनकर, क्यों हमें जमाये ये जाड़ा?

हमीं पुष्प और हमीं हैं उपवन,

क्यों न हमें महकाये ये जाड़ा ?

हमीं धरा हैं, हमीं गगन, क्यों

बल आजमाये ये जाड़ा ?



हमीं हिमालय, हमीं हैं सागर,

क्यों हमें नहलाये ये जाड़ा ?

हमीं देव और हमीं निशाचर,

क्यों हमें बहलाये ये जाड़ा ?

हमीं हैं पंडित, हमीं निरक्षर,



क्यों हमें भरमाये ये जाड़ा ?

हमीं धुन और हमीं हैं अक्षर,

क्यों हमें भुलाये ये जाड़ा ?

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52 मिनट पहले