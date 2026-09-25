सूरज दादा

सूरज दादा सुबह-सुबह तुम

कहाँ से, कैसे आते हो ?

सोते रहते हैं हम बच्चे,

पर तुम हमें जगा जाते हो ।

नींद पूरी न होने पाती,

अधकचरे में जगाते हो,

हमें बताओ सूरज दादा

बदले में क्या पाते हो ?

मम्मी रोज चिल्लाने लगती,

‘ उठ जा चुन्नू, सूरज निकला,

चल जल्दी से ब्रश कर ले,

होम वर्क करके दिखला ।।’

मीठा सपना टूट जाता, फिर–

चिंता वही-जाना स्कूल।

नहाना,धोना, टिफिन है रखना।

कोई चीज ना जाए भूल ।।

रहम करो दादा बच्चों पर

कुछ दिन तो तुम करो आराम।

छुट्टी हो, स्कूल न जायें, न–

करना पड़े यह नीरस काम ।।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

57 मिनट पहले