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‎समृद्ध भारत

Sanjai kumar

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                            ‎समृद्ध भारत
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎यद्यपि हम समृद्ध देश के, वासी हैं कहलाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मृदुल स्वच्छ जल से अपने, पशुओं को नहलाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎टी.बी., मोबाइल, लैपटॉप से, मन को हैं बहलाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎पालतू कुत्ते, बिल्ली को, बड़े प्रेम से सहलाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎झूठी शान के चलते हम, पैसा खूब लुटाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎भोग विलास की वस्तुएँ, दिन-प्रतिदिन जुटाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎अच्छा होता इन पैसों से, भूखों की भूख मिटाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎दीन-हीन जों; उनको हम, अपने गले लगाते ।।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎पर, क्या ऐसा करते हैं ? भूलें को पथ बतलाते ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎किसी गरीब की कुटिया में, दीपक कभी जलाते ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎क्या नैराश्य-निमग्न जनों को, अपने गले लगाते ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎गिरे हुए कभी किसी मनुज को, दौड़ तुरत उठाते ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎यदि नहीं, तो कैसे मानव हम ? कैसी हैं समृद्धि ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎यह आसुरी प्रवृत्ति मेरे भाई ! करो न इसकी वृद्धि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎संस्कृति, सभ्यता, धर्म, ईमान, इनका रखना ध्यान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तभी होगी सच्ची समृद्धि, बनेगा अपना देश महान।।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎है भूखमरी, गरीबी जब तक, किसी देश में प्यारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎हर उपलब्धि, हर दावे बंधु ! धूमिल लगते सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगड़ित जन हैं भूखे सोते, रहते कितने नंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धनवानों की नजर में वे हैं, लुच्चे और लफंगे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎ - संजय कुमार गुप्त 'अबोध'
                                                                 
                            

                                
                                            

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