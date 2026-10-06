‎समृद्ध भारत

‎समृद्ध भारत

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‎यद्यपि हम समृद्ध देश के, वासी हैं कहलाते,

‎मृदुल स्वच्छ जल से अपने, पशुओं को नहलाते

‎टी.बी., मोबाइल, लैपटॉप से, मन को हैं बहलाते

‎पालतू कुत्ते, बिल्ली को, बड़े प्रेम से सहलाते

‎झूठी शान के चलते हम, पैसा खूब लुटाते

‎भोग विलास की वस्तुएँ, दिन-प्रतिदिन जुटाते

‎अच्छा होता इन पैसों से, भूखों की भूख मिटाते

‎दीन-हीन जों; उनको हम, अपने गले लगाते ।।

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‎पर, क्या ऐसा करते हैं ? भूलें को पथ बतलाते ?

‎किसी गरीब की कुटिया में, दीपक कभी जलाते ?

‎क्या नैराश्य-निमग्न जनों को, अपने गले लगाते ?

‎गिरे हुए कभी किसी मनुज को, दौड़ तुरत उठाते ?

‎यदि नहीं, तो कैसे मानव हम ? कैसी हैं समृद्धि ?

‎यह आसुरी प्रवृत्ति मेरे भाई ! करो न इसकी वृद्धि,

‎संस्कृति, सभ्यता, धर्म, ईमान, इनका रखना ध्यान

‎तभी होगी सच्ची समृद्धि, बनेगा अपना देश महान।।

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‎है भूखमरी, गरीबी जब तक, किसी देश में प्यारे

‎हर उपलब्धि, हर दावे बंधु ! धूमिल लगते सारे

अगड़ित जन हैं भूखे सोते, रहते कितने नंगे

धनवानों की नजर में वे हैं, लुच्चे और लफंगे।।

‎ - संजय कुमार गुप्त 'अबोध'

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46 minutes ago