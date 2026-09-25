इनमें छिपे हैं अगणित बीज ।

पौधों को तुम सींचो बच्चों !

पौधे बड़े काम की चीज।

पौधे बढ़ते वृक्ष हैं बनते,

इनमें छिपे हैं अगणित बीज ।।



पौधे हमें हरियाली देते,

देते हमको फल और फूल।

नष्ट हो जाए इनका जीवन,

कभी न करना ऐसी भूल ।।



पौधों से ऑक्सीजन मिलता,

पौधे देते हमें अनाज ।

पौधों पर ही टिका हुआ है,

हम लोगों का कल और आज।।



पौधों से औषधियाँ मिलती,

पौधे धरती के परिधान ।

निर्भर हैं हम एक दूजे पर,

है विधि का यही विधान ।।



इन पौधों की रक्षा करना,

रखना इनका ध्यान ।

इससे जीवन सफल बनेगा,

और बनेगा राष्ट्र महान।।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले