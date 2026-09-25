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भारी इतनी गठरी जो थी ।।

Sanjai kumar

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                            पंडित जी ने पहनी धोती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकले हाथ लिए पोथी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागे सरपट लाला के घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँप रहे थे वो थर–थर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले लाला अभी को आये ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ इतनी तुम देर लगाये ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंडित जी ने तोंद दिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले–“आज ठूंसकर खाया।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षत, दही, सिंदूर मंगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूब, पान और घी भी आया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंडित जी ने रसम निभाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल्दी-जल्दी कथा सुनाया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना कथा फिर शंख बजाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठाकुरजी को घी से नहलाया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिए दक्षिणा, बाँधे गठरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से बोले–“चल उठ री ।।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाये जम कर दही-चुड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागे फिर वो पिंड छुड़ा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचे– ‘जाना शर्मा के घर ’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना वहाँ भी जी भर कर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट कर रहा था चर-चर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागे पंडित जी सर-सर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गए थे अपना पोथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी इतनी गठरी जो थी ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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