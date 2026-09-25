भारी इतनी गठरी जो थी ।।

पंडित जी ने पहनी धोती,

निकले हाथ लिए पोथी ।

भागे सरपट लाला के घर,

काँप रहे थे वो थर–थर ।

बोले लाला अभी को आये ?

क्यूँ इतनी तुम देर लगाये ?

पंडित जी ने तोंद दिखाया,

बोले–“आज ठूंसकर खाया।”

अक्षत, दही, सिंदूर मंगाया,

दूब, पान और घी भी आया ।

पंडित जी ने रसम निभाया,

जल्दी-जल्दी कथा सुनाया ।

सुना कथा फिर शंख बजाया,

ठाकुरजी को घी से नहलाया ।

लिए दक्षिणा, बाँधे गठरी,

खुद से बोले–“चल उठ री ।।”

खाये जम कर दही-चुड़ा,

भागे फिर वो पिंड छुड़ा ।

सोचे– ‘जाना शर्मा के घर ’

खाना वहाँ भी जी भर कर।।

पेट कर रहा था चर-चर,

भागे पंडित जी सर-सर।

भूल गए थे अपना पोथी,

भारी इतनी गठरी जो थी ।।

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57 मिनट पहले