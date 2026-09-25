दिखेगा निश्चित प्रभु-स्वरूप।।

पापा मंदिर क्यों जाते हो?

मंदिर में भगवान नहीं।

जन-जन को जो जीवन देता,

वह तो रहता और कहीं।।



सोचो! यदि रहता भगवान,

पत्थर के इस मंदिर में ।

शिव-शंकर क्यों डूबे रहते,

अपने ही मन-मंदिर में ?



ढूँढते तब तो सभी देवता,

मंदिर में उस ईश्वर को ।

क्या देखा है कभी किसी ने,

मंदिर में जगदीश्वर को ?



निरा कल्पना या फिर ढोंग,

मंदिर-मस्जिद सारे हैं।

स्वार्थ-सिद्धि बस कुछ लोगों ने,

यह सब जाल पसारे हैं।।



बंद न कमरे में रह पाता,

जब मानव कल परसों तक।

फिर मंदिर में कैसे रहता,

जग-उद्धारक वर्षों तक ?



हम अबोध हैं, बुद्धू हैं,

जो उसे ढूँढते मंदिर में।

वह है जग के कण-कण में,

हर ‘मानव-मन-मंदिर’ में।।



मंदिर जाना छोड़ो पापा !

चलो चलें दुखियों के द्वार ।

ईश्वर निश्चित वहाँ मिलेगा,

हो जाएगी नैया पार ।।



उनको रोटी कपड़ा देंगे,

देंगे सारा प्यार-दुलार ।

कितने ही आशीष मिलेंगे,

होगा अपना भी उद्धार ।।



सच्ची पूजा जन की सेवा,

जन ही हैं, नारायण-रूप ।

जन के अंदर खोजो पापा!

दिखेगा निश्चित प्रभु-स्वरूप।।



मंदिर क्यों जाते हो पापा?

मंदिर में भगवान नहीं।

जन-जन को जो जीवन देता,

वह तो रहता और कहीं ।।

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57 मिनट पहले