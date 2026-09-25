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दिखेगा निश्चित प्रभु-स्वरूप।।

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            पापा मंदिर क्यों जाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में भगवान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन को जो जीवन देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो रहता और कहीं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो! यदि रहता भगवान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर के इस मंदिर में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-शंकर क्यों डूबे रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही मन-मंदिर में ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढते तब तो सभी देवता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में उस ईश्वर को ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या देखा है कभी किसी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में जगदीश्वर को ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरा कल्पना या फिर ढोंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर-मस्जिद सारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ-सिद्धि बस कुछ लोगों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सब जाल पसारे हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद न कमरे में रह पाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मानव कल परसों तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मंदिर में कैसे रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग-उद्धारक वर्षों तक ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अबोध हैं, बुद्धू हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसे ढूँढते मंदिर में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह है जग के कण-कण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ‘मानव-मन-मंदिर’ में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर जाना छोड़ो पापा !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो चलें दुखियों के द्वार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर निश्चित वहाँ मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाएगी नैया पार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको रोटी कपड़ा देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देंगे सारा प्यार-दुलार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ही आशीष मिलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होगा अपना भी उद्धार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची पूजा जन की सेवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन ही हैं, नारायण-रूप ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन के अंदर खोजो पापा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखेगा निश्चित प्रभु-स्वरूप।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर क्यों जाते हो पापा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर में भगवान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन को जो जीवन देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो रहता और कहीं ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

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