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तब कोयल मतवाली होकर

Sanjai kumar

Sanjai kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कुहूँ-कुहूँ आवाजें करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस डाली, उस डाली फिरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बच्चों के मन को हरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में खुशहाली भरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों में जो छिपकर बैठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा ही धुन में अपने ऐंठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठण्डक जाने जब लगती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरमी जब आने लगती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुराज जब आ जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मादकता तब छा जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी कूँकती कोयल काली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाती-फिरती डाली–डाली ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों के पत्ते झर जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नये-नये पत्ते हैं आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर हरियाली होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा की छवि निराली होती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों से डालें लद जाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हीं फलियाँ हैं लग जाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद पवन चलने लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशा महकने तब लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कोयल मतवाली होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर सुरों में कूँ-कूँ गाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मीठी वाणी से बच्चों!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके मन को बहलाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें चाहिए मीठा बोलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी मुँह अपना हम खोलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी सबके अपने हो लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी मीठी वाणी बोलें ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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