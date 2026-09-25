नहीं मिला जो उत्तर इसका, निकल जायेगी मेरी जाँ

सर्वप्रथम किसने कहा, चंदा को चंदा ।

सूरज को सूरज कहा, वह था कौन बंदा ?

धरती को धरती कहा, सागर को सागर ।

कौन पुकारा था कहकर, गागर को गागर ?



तारा को तारा कहा, बादल को बादल।

बंधु बताओ कौन कहा, काजल को काजल ?

नदी को किसने नदी बताया, झरने को झरना ।

जीने को जीना कहा, मरने को मरना ?



प्यारे मित्रों! जरा बताओ, सबका नाम रखा किसने ?

देव, दनुज,नर या बनार था, यह पहचान दिया जिसने ।

कोई तो होगा वह, प्रथम, माँ को जिसने कहा माँ ।

नहीं मिला जो उत्तर इसका, निकल जायेगी मेरी जाँ ।।

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एक घंटा पहले