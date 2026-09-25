कहाँ से आता है

दूध कौन देती है हमको,

दही कहाँ से है आता ?

खाते-पीते सभी इन्हें हैं,

दूध सभी के मन भाता।।



घी बनता है किस चीज से,

किससे बनती है रस-मलाई?

कहो, कभी सोचा तुमने–

वह चीज कहाँ से आई ?



दूध न होता, बनता फिर-

कैसे खोआ और पनीर ?

दूध में ही तो बनता है,

सेंवई हो या खीर ।।



वह परम वस्तु देती है कौन ?

अपना उससे क्या है नाता ?

जरा सोचकर मुझे बताओ,

किसकी भला वो है माता ?



कौन देती है गोबर, उपले

बछड़े किनकी हैं संतान ।

बुद्धि खपाओ, नाम बताओ

देखें किसको कितना ज्ञान ?

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57 मिनट पहले