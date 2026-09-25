आँचल में उन्हें सुलाती कैसे ?

धरती माता हमें बताओ,

इतना बोझ उठाती कैसे,

जुल्म अगर होता तुझपर तो

अपना दर्द छुपाती कैसे ?



तोड़-फोड़ जब मानव करते,

दिल अपना सहलाती कैसे,

बहती खून की नदियां जब,

अपना मन बहलाती कैसे ?



काट दिया नर ने जंगल को,

छिन्न तेरा परिधान किया ।

हम बहके मानव को फिर भी,

हँसकर गले लगती कैसे ?



यत्र-तत्र कूड़ा फैलाते,

नदियों में गंदगी बहाते,

छलनी करते रोज तुम्हें जो,

आँचल में उन्हें सुलाती कैसे ?



बहुत विशाल हृदय है तेरा,

तुम्ही हो सबकी माता ।

धरणी-भरणी, जगपालक हो,

रखे सलामत तुझे विधाता।।

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एक घंटा पहले