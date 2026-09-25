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Sanjai kumar

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                            पापा देखो क्या हो रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिल रहा है घर आंगन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती हिलती, खम्भे हिलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिल रहे सारे तरु गण ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंखा, झालर, गागर हिलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरतन करते खन-खन-खन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना-अपना घर छोड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग रहे क्यों सारे जन ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टीवी, कूलर, फ्रीजर हिलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिल रहा पूरा कमरा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा चमत्कार हो रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बताओ आप जरा ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल्दी घर से बाहर निकलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो आया है भूकम्प ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ पकड़ लो बेटा मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो लगाते छत से जम्प।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हलचल होती धरा के नीचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता मुन्ने तभी भूकम्प।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तहस-नहस सब हो जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी होती धरा में कम्प।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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44 मिनट पहले

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