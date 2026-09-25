पापा देखो क्या हो रहा,
हिल रहा है घर आंगन ।
धरती हिलती, खम्भे हिलते,
हिल रहे सारे तरु गण ।।
पंखा, झालर, गागर हिलते
बरतन करते खन-खन-खन।
अपना-अपना घर छोड़कर,
भाग रहे क्यों सारे जन ?
टीवी, कूलर, फ्रीजर हिलते,
हिल रहा पूरा कमरा ।
ये कैसा चमत्कार हो रहा
मुझे बताओ आप जरा ।।
जल्दी घर से बाहर निकलो,
देखो आया है भूकम्प ।
हाथ पकड़ लो बेटा मेरा,
चलो लगाते छत से जम्प।।
हलचल होती धरा के नीचे,
आता मुन्ने तभी भूकम्प।
तहस-नहस सब हो जाता,
जब भी होती धरा में कम्प।।
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44 मिनट पहले
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