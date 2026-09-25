भूकम्प है

पापा देखो क्या हो रहा,

हिल रहा है घर आंगन ।

धरती हिलती, खम्भे हिलते,

हिल रहे सारे तरु गण ।।



पंखा, झालर, गागर हिलते

बरतन करते खन-खन-खन।

अपना-अपना घर छोड़कर,

भाग रहे क्यों सारे जन ?



टीवी, कूलर, फ्रीजर हिलते,

हिल रहा पूरा कमरा ।

ये कैसा चमत्कार हो रहा

मुझे बताओ आप जरा ।।



जल्दी घर से बाहर निकलो,

देखो आया है भूकम्प ।

हाथ पकड़ लो बेटा मेरा,

चलो लगाते छत से जम्प।।



हलचल होती धरा के नीचे,

आता मुन्ने तभी भूकम्प।

तहस-नहस सब हो जाता,

जब भी होती धरा में कम्प।।

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44 मिनट पहले