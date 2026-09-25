हे ईश्वर ! अवलम्ब तुम्ही हो

चलो नहा लें ठंडे जल में

मौसम गरम-गरम

भाग्य भरोसे न रह करके

करते रहें करम

हम अबोध हैं मन के चंचल

कृपा बनाए रखना।

हे ईश्वर ! अवलम्ब तुम्ही हो

हमें टिकाए रखना।।

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35 minutes ago