नहीं दीखता सड़क के पार ।।

मम्मी! जरा देख तो बाहर

कैसी हवा चली है ।

उड़ते पत्ते, कागज, धूल

दिखती नहीं गली है ।।



भठ रहें हैं खेत, बाग़, वन

भठ रहें हैं घर आंगन ।

हिलते परदे, दरवाजे सब

काँप रहा है मेरा तन ।।



इतनी हवा कहां से आई,

किसने छोड़ा इन्हें उधर ?

दिख रहा है धूल ही धूल

आ तूं भी जरा देख उधर ।।



झूम रहें हैं तरु और पौधे,

झूम रहे बिजली के तार ।

क्या हो रहा ये मुझे बताओ

नहीं दीखता सड़क के पार ।।



आंधी कहते इसी को लाल!

छोड़ा ईश्वर ने इसे उधर ।

भठ जाओगे तुम भी, देखो–

अब ना जाओ और उधर ।।

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