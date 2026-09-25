नहीं दीखता सड़क के पार ।।

मम्मी! जरा देख तो बाहर
कैसी हवा चली है ।
उड़ते पत्ते, कागज, धूल
दिखती नहीं गली है ।।
भठ रहें हैं खेत, बाग़, वन
भठ रहें हैं घर आंगन ।
हिलते परदे, दरवाजे सब
काँप रहा है मेरा तन ।।
इतनी हवा कहां से आई,
किसने छोड़ा इन्हें उधर ?
दिख रहा है धूल ही धूल
आ तूं भी जरा देख उधर ।।
झूम रहें हैं तरु और पौधे,
झूम रहे बिजली के तार ।
क्या हो रहा ये मुझे बताओ
नहीं दीखता सड़क के पार ।।
आंधी कहते इसी को लाल!
छोड़ा ईश्वर ने इसे उधर ।
भठ जाओगे तुम भी, देखो–
अब ना जाओ और उधर ।।
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