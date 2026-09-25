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आम फलों का राजा

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            आम बहुत मीठा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते फलों का राजा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी थोड़ा चख लो इसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल जल्दी से आ जा ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुणकारी भी होता आम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात मेरी तुम मानो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाओ इसको सुबह–शाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा इसे तुम जानो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशहरी, कपुरी, चौसा आम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंगड़ा, तोतापरी भी आते काम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेक प्रजातियां हैं इनकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भांति–भांति के नाम ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते बहुत रसीले आम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हरे कुछ पीले आम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कड़े कुछ ढीले आम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन को करे गठीले आम ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूप रंक सब खाते आम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके मन ललचाते आम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलस दूर भगाते आम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोई शक्ति दिलाते आम ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बच्चों को भाते आम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विविध भांति जो आते काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्चे पक्के खाते आम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झोले भर घर लाते आम।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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