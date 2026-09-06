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हर दर्द को हंसकर सह लिया

Sandhyavati Tiwari

Sandhyavati Tiwari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तेरे प्यार से आज यूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुड़ा हुआ सा एहसास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में जो छुपे थे अरमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उन्हें मिलने की आस है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आंखों से आंखें मिली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जैसे कुछ कह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन कहे ही दिल की बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल तक मेरे रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर एहसास तेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर सा प्यार मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ही नाम का हर पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई उपहार मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने जो दर्द बांट लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे गम को अपना कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सूने जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशीयों के रंग भर दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितने थे मेरे सपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने उन्हें साकार किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे साथ के दो पल ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन को खास किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द को हंसकर सह लिया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा हाथ जो हाथ में आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी राहों पर भी फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का विश्वास जगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे प्यार ने बदल दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन का हर अंदाज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हर धड़कन कहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही है मेरा खास एहसास ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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