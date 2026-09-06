तेरे प्यार से आज यूं
जुड़ा हुआ सा एहसास है
मन में जो छुपे थे अरमान
आज उन्हें मिलने की आस है
तेरी आंखों से आंखें मिली
तो जैसे कुछ कह गई
बिन कहे ही दिल की बातें
दिल तक मेरे रह गई
कर एहसास तेरा
मधुर सा प्यार मिला
तेरे ही नाम का हर पल
जैसे कोई उपहार मिला
तूने जो दर्द बांट लिया
मेरे गम को अपना कर
मेरे सूने जीवन में
खुशीयों के रंग भर दिए
जितने थे मेरे सपने
तुमने उन्हें साकार किया
तेरे साथ के दो पल ने,
हर दिन को खास किया
हर दर्द को हंसकर सह लिया ,
तेरा हाथ जो हाथ में आया
सूनी राहों पर भी फिर,
जीने का विश्वास जगाया।
तेरे प्यार ने बदल दिया
मेरे जीवन का हर अंदाज
अब हर धड़कन कहती है
तू ही है मेरा खास एहसास ।।
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18 मिनट पहले
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