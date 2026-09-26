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बारिश में शहर का हाल

Sandhya tiwari

Sandhya tiwari

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                            टिप टिप कर बरसा पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नगरों में चारों ओर हो आया जल भराव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क बनी नदिया सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोना घिरा है पानी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्कूल कॉलेज बंद हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों ने खूब मचाई मस्ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छतरी लेकर निकले चुन्नू मुन्नू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साइकिल लेकर आए घूमने जीनु और जानू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख शहर में बारिश का पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के चेहरे पर मुस्कान सुहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बारिश का पानी बढ़ता जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बाढ़ का अंदाज़ा जाए लगाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली मोहल्लों का हाल देखने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डीएम साहब भी निकल पड़े घूमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख नगर की हालत गंभीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नगर निगम को समझाया धीरे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय रहते करो सफाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नालियों को भी साफ कराओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाले नालियों में कचरा मत रहने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी बहने के लिए सही रास्ता दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर की हालात जल्द सुधारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता को इस मुसीबत से उभरो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना रखो याद कानून के हाथ लम्बे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लापरवाही के दिन गिने चुने हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिप टिप का बरसा पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुल गई शहर की सारी कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने अपना काम निभाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने बस समय गंवाया।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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