बेटी की पीड़ा

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Sandhya tiwari

Sandhya tiwari

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                            बेटी बेटी कहते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे पर प्यार लुटाते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कभी समझा है तुमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी के मन की गहराई को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने संघर्षों से भरी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी जीवन की राहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती रहती हर पल साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब छोटी होती बेटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रौनक घर की कहलाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हंसी से आंगन महके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आंख में खुशियां आती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जैसे-जैसे बड़ी होती बेटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी छाने लगती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां मां बाप की आंखों में फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चिंता पलने लगती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरी बेटी को मिल पाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अच्छा सा घर परिवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उसके सपनों की दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलेगा उसको सच्चा प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन बेटी पूछ बैठी .................
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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