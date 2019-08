मेरा प्यारा वतन भारत

{"_id":"5d50e96c8ebc3e6ce212b6a4","slug":"sandesh-yadav-mera-pyara-watan-bharat","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930\u093e \u0935\u0924\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ae watan mereAe watan mereTu hi meri jaan haiTeri shan ki kya bat karuTu hi mera man haiTu hi mera man haiNa kisi ka teri mitti mai janmaNa kisi ka teri mitti mai janmaBas iska abhiman haiNa kitno ne baha diTere liye khun ki dharJan kya kahuYe jeevan bhi tujhpe kurban haiYe jeevan bhi tujhpe kurban haiAe dushman mereSun le tu bhi jaraKuch bhi kia tune kam aisaTo jang ka ailan haiTO jang ka ailan haiYaha to bas sabke dilo mai basta hindustan haibas basta hindustan haiDuniya ke sir ke taz parjade hai heere motipar mere desh ke sir ke taz parkhud saza asman haiRaksha karti haimeri himalaya parvat ki chhotiRaksha karti hai merihimalaya parvat ki chhotiDushman ki napak harkat ko bhi kar deti hai chotiHathiyana chahta hai koikashmir pyara hamaraPar uska har ek pryas vifal hai ja rhaDushman hamara vahi rah gayaDakshin chand ki or pahuch gaya desh hamaraMere Desh mai bahti hai pawan nadi gangaMere Desh mai bahti hai pawan nadi gangaKai veer saput sahid huyedesh ke liyeFarz pura karke gaye apne desh ke liyeNa khud kabhi JhukeNa jhukne kabhi dia tirangaNa khud kabhi jhukeNa jhukne kabhi dia tirangaDuniya to us Surajki roshni se chamakti haiDuniya to us Surajki roshni se chamakti haiPar mera desh khud ek taraMujhkon apna desh hai sabse pyara- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए