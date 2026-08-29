ये कैसी लकीर

आधुनिकता ने खींच दी

ये कैसी लकीर है

मारकर जमीर अपने को

कहता फकीर है

संभव है अनपढ़ होना

पढ़कर पढ़ाकर भी

जुड़ना न सीख पाए

फँसकर फँसाकर भी

-कुँवर

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एक घंटा पहले