यही संतुष्टि है मेरी

मत कीजिए प्रतिक्रिया

कोइ शिकायत नहीं

महसूस कीजिए पढ़कर

यही संतुष्टि है मेरी

-कुँवर

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एक घंटा पहले