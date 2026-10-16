वो भूल थी अपनी

पहले हमें लगता है

हम समझ लिए हैं

बाद में पता चलता है

वो भूल थी अपनी

-संदीप सिंह कुँवर

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1 hour ago