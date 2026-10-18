साथ से सहयोग से

साथ से सहयोग से,

न पीछे हो न नीचे हो

फर्ज पूरा करने से,

कभी कदम न पीछे हो

-कुँवर

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago