सजग रहो

कर्ज से और मर्ज से,

सजग रहो अलग रहो

बनके दीप सा जालो,

उस जगह अटल रहो

-कुँवर

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एक घंटा पहले